В Астане назначен новый руководитель управления регенерации городской среды

Астана. 26 февраля. Kazakhstan Today - Распоряжением акима города Астаны руководителем управления регенерации городской среды назначен Аржан Бугубаев, передает Kazakhstan Today.

Бугубаев Аржан Мелисович родился 8 октября 1971 года в Алматинской области. Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию, Назарбаев университет. Трудовую деятельность начал в 1996 году мастером-строителем в АО "Алматы колхоз курылысы". С 2000 по 2001 год - заместитель главного инженера РГП "Международный аэропорт Астаны". С 2001 по 2002 год - технический менеджер, начальник отдела материально-технического снабжения РГП "Международный аэропорт Астаны". С 2002 по 2005 год - директор ДСП ЗАО "Международный аэропорт Астаны". С 2007 по 2008 год - директор в частной структуре. С 2009 по 2010 год - директор департамента по строительству и эксплуатации автономной организации образования "Назарбаев университет". С 2010 по 2013 год - директор ДСП в автономной организации образования "Назарбаев университет". 2013-2018 годы - управляющий директор по строительству в автономной организации образования "Назарбаев университет". Награжден орденом "Курмет". Женат, воспитывает четверых детей, сообщает официальный сайт столичного акимата.

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