Астана. 22 декабря. Kazakhstan Today - В Астане отменили занятия для 0-4 классов второй смены, передает Kazakhstan Today.
"22 декабря 2018 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-4 классов второй смены отменяются", - сообщили в управлении образования Астаны.
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