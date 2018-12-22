Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
22 декабря 2018
  • 22
  • :
  • 06
Новости регионов
-8º Облачно
днем 6º    ночью -5º
17:00
.
Aнонс

В Астане отменили занятия для 0-4 классов второй смены22.12.2018
Общество  12:56

Астана. 22 декабря. Kazakhstan Today - В Астане отменили занятия для 0-4 классов второй смены, передает Kazakhstan Today.

"22 декабря 2018 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-4 классов второй смены отменяются", - сообщили в управлении образования Астаны.
Просмотров: 3528
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
22.12.2018   12:56
В Астане отменили занятия для 0-4 классов второй смены
22.12.2018   12:31
Арестованного в Алматы бывшего депутата из Кыргызстана лишили казахстанского гражданства
22.12.2018   11:45
В месте падения первой ступени ракеты "Протон-М" в Карагандинской области проводится экологическое обследование
22.12.2018   11:30
В связи с проведением марафона 23 декабря в Астане ограничат движение автомашин и изменят маршруты автобусов
22.12.2018   10:19
Фото: astana.gov.kz
Спасатели Астаны напомнили о мерах безопасности в морозные дни
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today