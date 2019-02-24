Астана. 18 февраля. Kazakhstan Today - В Астане отменили занятия в школах во вторую смену, передает Kazakhstan Today.



Сегодня в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-9 классов второй смены отменяются, сообщили в управлении образования города.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства