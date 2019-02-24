Астана. 7 февраля. Kazakhstan Today - В Астане, Павлодаре, Усть-Каменогорске, Семее, Костанае и Петропавловске из-за морозов отменены занятия для школьников, передает Kazakhstan Today.

Как сообщалось ранее, сегодня в Астане в связи с ухудшением погодных условий отменены занятия в школах для учащихся 0-11(12) классов первой смены, а также для студентов 1-2 курсов колледжей. Об этом проинформировало Управление образования столицы.

По данным управления образования Павлодарской области, из-за мороза 7 февраля занятия не состоятся для учащихся 1-11 классов первой смены.

Аналогичная ситуация сложилась в нескольких городах и районах Восточного Казахстана. В Усть-Каменогорске уроки отменены для 1-9 классов первой смены, в Семее - для 1-11 классов второй смены, 1-2 курсов колледжей, в Риддере - для 1-11 классов первой смены, 1-2 курсов колледжей, сообщили в ДЧС региона со ссылкой на Управление образования.

Кроме этого, по данным СМИ, уроки для учеников 0-11 классов сегодня не состоятся в Костанае и Северном Казахстане.

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