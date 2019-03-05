Астана. 4 марта. Kazakhstan Today - В Астане приостановлено движение пригородных автобусов, передает Kazakhstan Today.

В связи с закрытием трасс Астана - Павлодар, Астана - Костанай временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 306, 307, 310, 311, 317, 319. Кроме этого, в связи с закрытием трассы Астана - Караганда, временно приостановлено движение пригородного маршрута № 304, сообщил официальный сайт столичного акимата со ссылкой на Астана LRT.

Напомним, 3 марта с 20.00 в связи с ухудшением погодных условий (гололёд, метель) ограничено движение для грузового и общественного (пассажирского) транспорта на трассах Астана - Костанай и Астана - Павлодар. 3 марта с 19.00 и 19.30 по причине гололёда закрыто движение для всех видов автотранспорта на трассах Астана - Караганда и Астана - Кокшетау, соответственно.

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