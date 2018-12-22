Астана. 22 декабря. Kazakhstan Today - В Астане, Семее и Усть-Каменогорске частично отменили занятия для школьников, передает Kazakhstan Today.

По информации управления образования Астаны, 22 декабря 2018 года в связи с ухудшением погодных условий отменены занятия в школах города для учащихся 0-9 классов первой смены.

В Усть-Каменогорске по этой же причине отменены занятия для учащихся 1-11 классов первой смены и 1-2 курсов колледжей. В Семее занятия не состоятся для учащихся 1-9 классов первой смены, сообщается на сайте ДЧС Восточного Казахстана.

Кроме этого, в Зыряновском районе отменены занятия для учеников 1-11 классов 1-2 смены и студентов 1-2 курсов колледжей, в Риддере - для учащихся 1-4 классов первой смены, в Урджарском районе - для учеников 1-9 классов первой смены, в Кокпектинском районе - для учащихся 1-11 классов первой смены.

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