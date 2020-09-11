В Атырау Парк Победы передадут в частные руки

Атырау. 10 сентября. Kazakhstan Today - В Атырау Парк Победы передадут в управление частной компании, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе акима Атырау сообщили, что ранее уже был объявлен конкурс на передачу парка в управление, однако условия были жесткими, и желающих не нашлось. В этой связи акимат намерен объявить повторный конкурс, сообщает "Мой город"

Мы будем повторно объявлять конкурс. Это необходимо, потому что парк требует определенных вложений и ухода. К примеру, жители жалуются нам на стихийную торговлю, в условиях как раз есть требование - организовать места для торговли. К тому же в Парке Победы ранее были установлены туалеты, их также необходимо содержать в чистоте. Также требуется ежедневно соблюдать чистоту, поливать растения. Вот все это будет возложено на частника, который возьмет парк в доверительное управление", - рассказали в пресс-службе.

По условиям договора, предприниматель, взявший парк, не сможет сделать там ничего без согласования с госорганами.

То есть ни Вечный огонь, ни Стену Памяти, ни памятники предприниматель сносить не имеет права. Это отражено в условиях договора", - сообщили в пресс-службе.

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