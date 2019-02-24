В ближайшие дни в Казахстане ожидается похолодание

Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - 2-4 февраля 2019 года в Казахстане ожидается похолодание, передает Kazakhstan Today.

"Южный циклон, вызвавший повышение температуры, а также снегопады и метели в большинстве областей республики, переместился на Алтай. А на Казахстан распространился отрог холодного антициклона с центром над Карским морем, что вызовет очередное понижение температуры в северных, центральных и восточных областях до минус 35…42 градусов, на юге местами до минус 15-22 градуса. Но очередной циклон, смещающийся на Казахстан с Европейской части России, в воскресенье вызовет ослабление морозов, а также снегопады, метели и сильный порывистый ветер в большинстве областей республики", - сообщает РГП "Казгидромет".

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