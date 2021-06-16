В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 15 июня 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Под влиянием антициклона на большей части территории РК ожидается преимущественная погода без осадков. Лишь на западе и в горных районах юга, юго-востока страны пройдут кратковременные дожди с грозами и выпадением града. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе - с пыльной бурей, также на юго-западе в ночные и утренние часы ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области днем в горах ожидаются шквал, град, местами усиление ветра до метров в секунду 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Мангистауской области ночью и утром местами ожидается туман, днем пыльная буря, местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской, Кызылординской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской области порывы 25 метров в секунду, в Туркестанской, Кызылординской областях с пыльной бурей.

В Западно-Казахстанской области, днем в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Западно-Казахстанской области - град.

Днем в Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской областях, на юге Карагандинской области ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Павлодарской областях, на большей части Туркестанской, Жамбылской областей, местами в Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях, в отдельных районах Алматинской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Западно-Казахстанской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.





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