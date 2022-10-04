В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

АСТАНА. 3 ОКТЯБРЯ - Погоду на большей территории Казахстана будет определять северный антициклон, в связи с чем ожидается погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Лишь на западе, юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдет дождь, в горных районах юго-востока - осадки (дождь, мокрый снег). Местами по республике ожидается усиление ветра, на востоке, юго-востоке - туман, на западе, юге - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

На большей части Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Карагандинской, Улытауской областей, на юге, востоке Актюбинской области, на юге Костанайской, Северо-Казахстанской областей, в центре Павлодарской области, на западе, севере Алматинской области, на востоке Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Туркестанской, Кызылординской областях, на севере и в горных районах Жамбылской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 1-3 градуса, на востоке Актюбинской области ожидаются заморозки 1 градус.