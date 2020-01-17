В четверг на большей части Казахстана ожидается снег

Нур-Султан. 16 января. Kazakhstan Today - В четверг, 16 января, на большей части Казахстана ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, передает Kazakhstan Today.

Ложбина циклона, с центром над Карским морем, принесет осадки, преимущественно в виде снега, на большую часть республики. Лишь на западе ожидается погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, порывистый ветер, метель", - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях местами метель, ночью местами ветер 15-20 метров в секунду, днем на большей части ветер 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, в Костанайской области местами туман.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами туман, гололед, метель, ночью и утром усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области местами туман, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской области местами туман, гололед, метель, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях, днем в Актюбинской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с метелью.

В Алматинской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской областях местами ожидается туман, в Алматинской, Кызылординской областях местами - гололед.

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