Астана. 22 декабря. Kazakhstan Today - По всей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, ожидаются осадки, на юге местами сильные. Местами метель, туман, гололед, усиление ветра, сообщает "Казгидромет".

В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается местами метель, в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами туман, гололед, усиление ветра до 15-23 метров в секунду, в Кызылординской области с метелью, передает Kazakhstan Today.

В Мангистауской, днем Атырауской областях местами ветер 15-20 метров в секунду, в Мангистауской области местами гололед. В Костанайской, Восточно-Казахстанской областях местами метель, туман, в Восточно-Казахстанской области ветер 15-20 метров в секунду. В Алматинской области, в районе Жаланашколя, ветер 17-22 метров в секунду, ночью местами туман.

Также, по данным синоптиков, ночью в Северо-Казахстанской области местами ожидается сильный мороз.

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