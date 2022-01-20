В десяти областях объявили штормовое предупреждение

По прогнозу РГП "Казгидромет", 20 января в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Временами на юге и востоке ожидается туман, гололед. Ветер северо-восточный, на востоке порывы 15-20 метров в секунду.
В Алматы 20 января временами ожидаются туман, гололед.
20 января на западе, востоке, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. На западе, севере области ожидается туман.
20 января на западе и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед.
20 января на севере, западе Мангистауской области ожидаются туман, гололед.
20 января на севере и юге Кызылординской области сохраняется туман.
20 января на западе, юге Акмолинской области ожидается туман.
В Нур-Султане ночью и утром 20 января ожидается туман.
20 января на севере Карагандинской области ожидается туман, на юго-востоке области низовая метель.
20 января на юго-западе, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, на дорогах гололедица, на севере области ожидается туман.
20-21 января на юге, 22 января на севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.
20 января на юге, западе, востоке Павлодарской области ожидается туман.