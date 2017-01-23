В двух поселках Алматинской области ожидаются разливы и подтопления

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В двух поселках Алматинской области ожидаются разливы и подтопления23.01.2017
Общество  13:41

Талдыкорган. 23 января. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Алматинской области из-за угрозы подтопления двух поселков, передает корреспондент агентства.

"В дельте реки Или, в протоке Жидели, за счет образовавшегося зажора льда в районе поселка Коктал продолжаются подъемы уровней воды на гидропостах на 1 километр ниже ответвления Жидели и рукав Жидели - 16 километров ниже истока. Уровни воды приблизились к опасным отметкам, ожидаются разливы и подтопления в поселках Аккол, Аралтобе", - говорится в сообщении.
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