В феврале в Казахстане ожидаются холода, снегопады, метели и гололед

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В феврале в Казахстане ожидаются холода, снегопады, метели и гололед01.02.2018
  • Фото: www.badfon.ru
Общество  15:40

Алматы. 1 февраля. Kazakhstan Today - Синоптики обещают казахстанцам снежный февраль, передает Kazakhstan Today.

Согласно консультативному прогнозу "Казгидромета", февраль ожидается снежным, что будет обусловлено частым прохождением циклонов с районов Атлантики и юга Каспия. На севере страны пройдут снегопады с усилением ветра до 15-20 метров в секунду, с метелью, в южных регионах - осадки, туман и гололед.

"В течение месяца с вторжением холодных воздушных масс ожидается две волны похолодания, которые придут на начало второй декады и в конце месяца. Температура воздуха понизится: в северной половине ночью до 25-35 градусов мороза, днем до 15-25 градусов мороза; в южной половине ночью до 10-20 мороза, днем до 5-10 мороза. В результате средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1 градус в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областях, около нормы - на остальной территории", - уточнили синоптики.

Месячное количество осадков предполагается около и больше нормы в Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, на большей части Восточно-Казахстанской области, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской, а также в горных и предгорных районах Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областях, меньше нормы - на остальной территории.
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