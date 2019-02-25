В Карагандинской области в сарае дома участкового инспектора обнаружено более 10 туш отстрелянных сайгаков

Караганда. 4 января. Kazakhstan Today - В Карагандинской области капитан РОВД задержан за незаконную охоту на сайгаков, передает Kazakhstan Today.





25 декабря 2018 года в ходе проведения рейдовых мероприятий по охране редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков, инспекторами Карагандинского опорного пункта РГКП "ПО "Охотзоопром" на территории Нуринского района Карагандинской области, в 30 километрах от села Жанбобек, были обнаружены сломанные автотранспортные средства марки "Тойота-Ленд-Крузер-100" и "Тойота-Ленд-Крузер-80". При дальнейшем преследовании по следам указанных автомашин инспекторами были обнаружены 18 туш отстрелянных сайгаков", - сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК.





Далее инспекторами были организованы поисковые мероприятия по задержанию скрывшихся лиц, в результате которых по информации участкового Шубаркольского сельского округа инспекторы выехали в село Алгабас Улытауского района.





"В селе Алгабас у участкового инспектора полиции Улытауского РОВД капитана Б.М. дома в сарае были обнаружены 12 туш отстреленных сайгаков. Данный материал зарегистрирован в ЕРДР и возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 337 УК РК", - проинформировали в ведомстве.





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