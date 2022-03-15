В Казахстане ожидается неустойчивая погода

НУР-СУЛТАН. 14 МАРТА - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, на севере - преимущественно в виде снега с низовой метелью, на юге - преимущественно в виде дождя. В горных районах юга, юго-востока и востока пройдут сильные осадки (дождь, снег), сообщает РГП "Казгидромет", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Кроме того, ожидается усиление ветра, туман, гололед. На юге республики - гроза.

В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, на юго-западе, в горных районах области усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду.

На севере Восточно-Казахстанской области - туман, ночью на западе, в центре области ожидается ветер 15-20 метров в секунду с низовой метелью.

На севере, в центре Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед, ночью и утром на западе области - туман, днем в центре и на востоке области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В южной части Павлодарской области ожидается низовая метель, на севере, востоке области усиление ветра до 15-18 метров в секунду.

На юге Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, ночью на юго-востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На востоке Акмолинской области, днем на севере Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель.

На севере Мангистауской области, ночью на востоке, днем на севере Атырауской области ожидаются туман, гололед.

На севере и в горных районах Алматинской области ожидается туман, на востоке области ветер 15-20 метров в секунду.

На западе, юге Актюбинской области, на севере Костанайской, Кызылординской областей ожидается туман.

В Нур-Султане ожидается снег, температура воздуха днем составит -6-8 градусов, скорость ветра - 5-10 метров в секунду.

В Алматы - дождь, +10+12 градусов, скорость ветра - 2-7, порывы 10 метров в секунду.