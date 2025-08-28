27.08.2025, 17:49 76376
В Казахстане глав кикшеринговых компаний будут наказывать за нарушения при эксплуатации самокатов
Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Казахстана Кайсар Султанбаев в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заявил, что в стране руководителей кикшеринговых компаний будут наказывать за нарушения при эксплуатации самокатов, передает корреспондент агентства.
Какие основные проблемы существуют сегодня? Это передвижение по тротуарам, несоблюдение скоростного режима. Руководители всех этих кикшеринговых компаний в свое время нам клятвенно обещали, что, если самокаты используются по тротуарам, они не будет превышать скорость более 6 км/час. Однако на сегодня это не используется. Поэтому в отношении руководителей этих компаний будут в рамках закона приняты меры", - заявил Кайсар Султанбаев.
Также в ходе брифинга он высказался об отсутствии стоянок для самокатов.
После эксплуатации самокаты где попало бросают, они мешают пешеходам, и в целом непорядок в этом плане. Мы просили руководителей этих компаний вместе с местными исполнительными органами определить места стоянок для этих самокатов. Однако эта работа тоже до конца сделана не была. В этой связи нами сейчас будут приниматься меры - мы их всех будем привлекать к ответственности", - добавил спикер.
Ранее сообщалось, что виновниками почти 50 ДТП стали водители электросамокатов в Казахстане.
27.08.2025, 19:45 68391
Аэропорты РК больше не будут хранить изъятые запрещенные к перевозке предметы
Решение принято для оптимизации процессов обслуживания пассажиров
Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Для приведения системы авиационной безопасности аэропортов Казахстана в соответствие с международными практиками и стандартами аэропорты Казахстана прекращают практику хранения предметов, изъятых у пассажиров при досмотре как запрещенные к перевозке, сообщает пресс-служба КГА.
В ведомстве добавили, что решение принято также для оптимизации процессов обслуживания пассажиров.
В рамках профилактических мер особое внимание уделяется разъяснению правил перевозки ручной клади и багажа. Заблаговременное ознакомление пассажирами с требованиями авиационной безопасности позволяет избежать изъятия запрещенных предметов при досмотре и способствует эффективному и быстрому прохождению процедур безопасности", - говорится в сообщении.
С полным списком опасных веществ и предметов, запрещенных пассажирам к перевозке на гражданских воздушных судах, можно ознакомиться по ссылке.
Изъятые предметы и вещества, не соответствующие нормам авиационной безопасности, могут быть переданы провожающим лицам.
27.08.2025, 18:58 71526
Великолепный Китай: в Алматы открылась выставка искусства и фотографии Синьцзяна
Алматы. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 27 августа в Алматы открылась международная выставка "Великолепный Китай: искусство и красота Синьцзяна", объединяющая живопись и фотографии китайских художников. Экспозиция стала важным шагом в развитии культурного диалога Казахстана и Китая.
Экспозиция развернута в Центральном государственном музее Республики Казахстан при содействии генерального консульства КНР в Алматы, Всекитайской ассоциации работников культуры и искусства и Ассоциации работников культуры и искусства СУАР.
Синьцзян исторически является важнейшими воротами между Китаем и Западом, а также ключевой зоной экономического пояса Шелкового пути. В 2025 году исполняется 70 лет со дня образования Синьцзян-Уйгурского автономного района. Этот регион соединяет Китай и страны Центральной Азии живописными горами и реками. Казахстан и Китай имеют давние традиции культурного обмена и широкие перспективы сотрудничества. 2025-2026 годы объявлены Годом высококачественного развития взаимодействия между Китаем и Центральной Азией.
Сегодня Казахстан и Китай активно развивают культурные инициативы в рамках программы "Один пояс, один путь", цель которых - популяризация исторического наследия, обмен опытом и укрепление связей между народами. Выставка "Великолепный Китай: искусство и красота Синьцзяна" стала одним из значимых проектов, воплотившим эти идеи.
На протяжении двадцати лет наш музей сотрудничает с генеральным консульством Китая. Каждый год мы представляем новые выставки совершенно разного формата. Они посвящены разным темам. Мы проводили выставку, посвященную борьбе с бедностью в Китае, развитию образования. Казахстанцы любят Китай и с удовольствием посещают наши экспозиции. К нам приезжает очень много туристов из Китая, ведь мы соседи, между нашими странами безвизовый режим. Каждый день в наш музей приходит порядка тысячи человек, и преобладающая часть - это китайские делегации", - поделилась руководитель отдела внешних связей Анна Кущенко.
Экспозиция открывает перед зрителями красоту и силу Синьцзяна. Каждая работа - это путешествие по региону, диалог культур и взгляд в будущее. Картины и фотографии не только передают дух и трудолюбие жителей всех национальностей, создающих современный облик региона, но и символизируют перспективы сотрудничества Китая и Центральной Азии на пути к общему развитию.
На выставке представлено около 40 работ, отражающих природное великолепие и культурное наследие Синьцзяна: величественные горные хребты Памира, пастбищные угодья, леса и реки, городские пейзажи Урумчи, сцены повседневной жизни и труда. Все это позволяет зрителю ощутить гармонию природы, человека и культуры.
Жители и гости Алматы смогут познакомиться с искусством и культурой Синьцзяна с 27 августа по 10 сентября 2025 года.
27.08.2025, 15:59 83101
Сильные дожди и понижение температуры прогнозируют синоптики к концу лета
Фото: Depositphotos
Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Синоптики рассказали о погоде в конце августа. По прогнозам РГП "Казгидромет", в Казахстане ожидаются сильные дожди с градом и понижение температуры.
В начале периода на большей части РК благодаря западному антициклону сохранится погода без осадков. Однако уже 29 августа в связи с прохождением ложбины северо-западного циклона в северных, центральных и восточных регионах страны прогнозируется неустойчивый характер погоды. 30 августа нестабильная погода охватит и юго-восток Казахстана. Ожидаются дожди с грозами, 30 августа на севере, востоке в центре страны прогнозируются сильные дожди с градом и шквалистым ветром. По республике ожидается усиление ветра, на западе, севере, северо-западе в ночные и утренние часы - туман", - говорится в прогнозе.
На западе температурный фон ожидается в пределах 20-31 тепла, на юго-западе 27-35 тепла. Ожидается понижение температуры воздуха: на северо-западе РК от 23-33 тепла до 15-23 тепла, в северных областях от сильной жары 30-35 градусов до 15-23 тепла, в центре страны от сильной жары 30-37 градусов до 18-27 тепла, на востоке Казахстана от 22-32 до 17-28 тепла, в южных областях от сильной жары 30-41 градус до 26-35 тепла, на юго-востоке страны сохранится сильная жара 33-38 градусов, в горных районах 23-28 тепла.
В Астане завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный ночью 3-8, днем 9 -14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18 тепла, днем сильная жара 33-35 градусов.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18, днем 32-34 тепла.
В Шымкенте 28 августа небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20, днем 35-37 тепла.
27.08.2025, 11:25 95061
В Кокшетау снесут здание художественной школы - на ее месте построят ЖК
Члены общественного совета города проголосовали за проект ЖК единогласно
Кокшетау. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Кокшетау снесут здание художественной школы, чтобы на его месте построить жилой комплекс, сообщает time.kz.
Здание художественной школы расположено в центре старого Кокшетау, среди двух- и трехэтажных домов советской постройки. Аккуратное и яркое строение всегда привлекало внимание горожан (...) И вот оказалось, что на этом месте построят жилой дом, в котором часть помещений отдадут школе. Возле здания даже появились строители, которые начали разбирать кованый забор", - информирует издание.
После волны возмущения, поднятой прессой и простыми горожанами, ограждение вернули на место, а аким Акмолинской области Марат Ахметжанов заявил, что судьбу школы жители Кокшетау решат самостоятельно на общественных слушаниях.
Здесь только и говорится, что о постройке жилого здания. Почему государство не может взять и построить хорошую школу?" - спросил в ходе слушаний член общественного совета Кокшетау Айдын Раисов.
В свою очередь заместитель председателя правления АО "СПК "Кокше" Али Алиев утверждал, что проект создан не для того, чтобы построить дом, а чтобы построить школу.
Жилой дом появится только для того, чтобы инвестор мог получить какую-то прибыль. Это будет элитное жилье всего на 150 квартир с подземным паркингом. Большой нагрузки на инфраструктуру района дом не создаст", - уточнил Али Алиев.
В итоге обсуждения члены общественного совета города проголосовали за проект единогласно.
Что касается сквера, расположенного на территории школы, то для него места в новом проекте, конечно, не хватит", - отмечается в публикации.
Напомним, в марте 2025 года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашыле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.
Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.
11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.
21 июля общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1.
История с принудительным выселением воспитанников детского дома № 1 в Алматы вызвала широкий общественный резонанс.
В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. В связи со сложившейся ситуацией назначено служебное расследование, которое проводится администрацией президента.
После скандала с переселением воспитанников детского дома в Баганашиле в Алматы должностей лишились замакима Алматинской области Болат Куренбеков, глава управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов.
Также весной этого года общественный резонанс возник вокруг ситуации со сквером возле ТЮЗа в Алматы.
В частности, общественники Алматы потребовали отказаться от вырубки зеленой зоны сквера у ТЮЗа имени Сац и разместить бытовой городок, стоянку стройтехники и будущие парковки в другом месте.
В акимате Алматы информацию о вырубке зеленой зоны у театра имени Сац опровергли, заявив, что зеленая зона сохранится в первозданном виде. Позже активисты сообщили, что опасения за сквер возле ТЮЗа в Алматы основаны на официальной документации.
27.08.2025, 10:24 101016
Жители Алматы запустили петицию о запрете строительства 40-этажного комплекса RAMS Beyond Almaty
Фото: rams-global.com
Алматы. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На портале epetition.kz появилась петиция с требованием запретить строительство 40-этажного комплекса RAMS Beyond Almaty на пересечении улиц Сейфуллина и Тимирязева.
Жители города Алматы считают, что на данной территории необходимо создать зеленую парковую зону.
Территория участка на пересечении улиц Сейфуллина и Тимирязева, предусмотренная под строительство комплекса "RAMS Beyond Алматы", находится в зоне высокой плотности населения и транспортных потоков. В непосредственной близости отсутствует достаточное количество зеленых насаждений и общественных парков. Согласно Стратегии развития Алматы и государственным приоритетам в сфере экологии, на данной территории требуется организация парка и рекреационной зоны, а не уплотнительная застройка", - отмечают авторы петиции.
Кроме того, они обратили внимание на перегруз социальной и транспортной инфраструктуры на данном участке.
Район, где планируется возведение 40-этажного жилого комплекса, уже испытывает дефицит парковочных мест, повышенную нагрузку на дороги и инженерные сети. Строительство объектов выше 9 этажей противоречит ранее введенным ограничениям на высотное строительство в Алматы, утвержденным президентом РК и компетентными органами. Обход данных требований под предлогом "общественной значимости проекта" является неправомерным. Для жителей города общественно значимым является создание парка и зеленых зон, а не возведение высотного жилого комплекса на данной территории", - подчеркнули алматинцы.
Также авторы петиции заявляют о нарушении процедуры общественных слушаний по проекту.
Общественные слушания по данному проекту не обеспечили должного уровня информирования населения. Значительная часть жителей района не была приглашена и не имела возможности выразить позицию. Кроме того, отсутствуют публично доступные протоколы слушаний. В соответствии с законодательством, это является грубым нарушением принципа прозрачности и участия общественности в процессе принятия решений. Является основанием для признания выдачи разрешительных документов на строительства - нелегитимными", - сообщили жители города.
Жители города Алматы требуют:
• Немедленно полностью прекратить реализацию проекта "RAMS Beyond Алматы" на участке Тимирязева - Сейфуллина (одно 40-этажное здание и пять 10-этажных).
• Вернуть участок в категорию зеленых насаждений общего пользования и создать на его территории зеленую парковую зону.
• Обеспечить соблюдение ранее установленных ограничений на строительство объектов выше 9 этажей на территории всего Алматы.
• Перенести строительство проекта на безопасную территорию в соответствии с ограничениями и регламентами - ниже проспекта Абая, в районы с недостатком Бизнес Центров и гостиниц. Например, в город Конаев или вблизи нового стадиона, строительство которого планируется в Алматы.
Напомним, ранее депутат мажилиса Сергей Пономарев выступил против строительства в центре Алматы 40-этажной башни.
Я не против новых отелей, торговых центров, элитного жилья и культурных точек притяжений, но, по-моему, город этим перенасыщен, алматинцам в первую очередь для комфортного проживания нужны парки, скверы, поликлиники, школы, просторные дороги", - написал мажилисмен.
По его словам, на вопросы, как решится проблема с уже существующим в этом районе транспортным коллапсом и потянет ли инфраструктура такую башню, представители компании ответили расплывчато и туманно.
Мы на самом деле рассматриваем минимальные по интервенции изменения, чтобы не нарисовать какую-то картинку, которая не реализуется или не будет реализована никогда, чтобы оперативно адаптировать этот комплекс в инфраструктуру, добавить развороты, изменить работу светофоров, сделать переразметку, но при этом все эти минимальные мероприятия позволят справиться инфраструктуре. Люди начнут чаще пользоваться автобусами, мы это видим в Алматы, очень резонансный проект улица Тимирязева, так вот там люди гораздо чаще пользуются общественным транспортом и по сути наша задача создать инфраструктуру, чтобы туда комфортнее было приехать на автобусе", - ответили депутату представители компании.
Так же завуалированно, по словам Пономарева, застройщики обещали на старте стройки "человейника" "Рамс сити" создать город в городе по концепции "15 минут", но обещанных там для этого 5 гектаров зелени, школы, поликлиники, расширенных дорог, новых подстанций так и нет.
ЖК вляпался в жилой массив и метастазами перекрыл там свет, воздух, дороги, реку, сети", - пишет мажилисмен.
Он отметил, что хотя новый объект уже проходит государственную экспертизу, он все равно намерен поднимать вопрос о его месте в городе, где по поручению главы государства должна быть прекращена точечная застройка.
Проект RAMS Beyond по строительству многофункционального комплекса с ультралюксовыми резиденциями, отелем, бизнес-пространствами и общественными зонами был презентован в мае. Объект планируют возвести на пересечении улицы Тимирязева и проспекта Сейфуллина - в районе, где запрещено строить выше девяти этажей.
В акимате города уточнили, что строительство зданий выше 9 этажей возможно только при наличии архитектурно-градостроительного обоснования, подтверждающего общественную значимость проекта. Также сообщалось, что партнерами проекта выступают КазГИИЗ и КазНИИСА. Однако в главном научном институте страны заявили, что не разрабатывали архитектурные решения для этого объекта и не получали от застройщика никаких проектных материалов, пишет Kazinform.
26.08.2025, 18:10 155061
В Казахстане намерены усилить контроль за использованием мобильных телефонов в колониях
Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана разработало документ, предусматривающий внесение дополнений в приказ "Об утверждении правил регистрации абонентских устройств сотовой связи", передает корреспондент агентства.
Проект нормативного правового акта предусматривает усиление регулирования в части предотвращения использования мобильных устройств спецконтингентом в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Основные положения проекта направлены на установление дополнительных мер контроля, ограничений и ответственности, направленных на недопущение противоправного использования средств связи осужденными", - сообщает в документе.
Подчеркивается, что принятие проекта позволит усилить контроль за использованием мобильных устройств в учреждениях УИС, снизить риски совершения новых преступлений осужденными, пресечь каналы распространения запрещенных предметов, повысить уровень общественной безопасности и правопорядка.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Ранее интернет-мошенник из колонии обманул казахстанцев на 25 млн тенге. Мошеннические действия он совершал посредством использования мобильных телефонов и различных СИМ-карт сотовых операторов.
26.08.2025, 17:30 137706
В Казахстане выявили завышение стоимости авиатоплива для международных компаний
Проводятся проверки в отношении поставщиков авиатоплива
Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане выявили завышение стоимости топлива для международных пассажирских и грузовых авиаперевозчиков, сообщает пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции РК.
Инициированы расследования в отношении 11 аэропортов по признакам установления монопольно высоких цен на авиатопливо (...) Наряду с этим проводятся проверки в отношении поставщиков авиатоплива на рынке вторично оптовой реализации авиатоплива", - заявили в пресс-службе.
Как пояснили в ведомстве, в результате осуществления аэропортами или аффилированными с ними организациями розничной реализации авиатоплива международным пассажирским и грузовым авиаперевозчикам ее стоимость увеличивается до 60%.
Стоимость авиатоплива в аэропортах Казахстана превышает на 5-30% его стоимость в соседних странах, что стало причиной снижения грузовых авиаперевозок на 36%, международных сообщений - на 58% за последние пять лет. Переход на реализацию авиатоплива аэропортами произошел после снятия ограничений на занятие субъектами естественной монополии иной, нерегулируемой деятельностью в 2017 году и в связи со сдерживанием тарифов на услуги аэропортов, в результате чего доходы от продажи авиатоплива обеспечивают финансирование деятельности аэропортов до 80%. Вместе с тем в отличие от доходов, получаемых от основной деятельности аэропортов, регулируемой в соответствии с законодательством о естественных монополиях, использование средств, получаемых от реализации авиатоплива по завышенным ценам, государством не контролируется", - пояснили в агентстве.
Ранее сообщалось, что авиатопливо SAF будут производить в Казахстане.
