В Казахстане изменились правила информирования по осуществлению цифрового майнинга

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НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - Внесены изменения в приказ министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 13 октября 2020 года № 384/НК "Об утверждении Правил информирования о деятельности по осуществлению цифрового майнинга", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно документу лица, планирующие осуществлять деятельность по цифровому майнингу, а также планирующие оказание услуг лицам, осуществляющим деятельность по цифровому майнингу по обеспечению комплексной вычислительной инфраструктурой для выполнения вычислительных операций и обработки данных, за 30 календарных дней до начала осуществления деятельности информируют уполномоченный орган посредством информационной системы с содержанием следующей информации:
1) наименование юридического лица/ИП;
2) БИН/ИИН;
3) юридический адрес юридического лица/ИП;
4) контактные данные (номера телефонов, адрес электронной почты);
5) банковские реквизиты юридического лица/ИП;
6) необходимая мощность в мегаваттах (МВт) на осуществление деятельности в сфере цифрового майнинга/оказания услуг по обеспечению комплексной вычислительной инфраструктуры для выполнения вычислительных операций и обработки данных лицами, осуществляющим цифровой майнинг;
7) количество планируемых рабочих мест;
8) планируемые инвестиции (тенге);
9) IP-адрес (выделенный пул IP-адресов);
10) копия грузовой таможенной декларации и/или документ, подтверждающий наличие оборудования в сфере цифрового майнинга на праве собственности или другом законном основании;
11) информация о месторасположении центра обработки данных для осуществления цифрового майнинга;
12) документ, подтверждающий резидентство Республики Казахстан лица, осуществляющего деятельность в сфере цифрового майнинга;
13) копия технических условий на присоединение к электрическим сетям на осуществление деятельности в сфере цифрового майнинга. Уполномоченный орган предоставляет ответ о включении в перечень организаций, информировавших о начале деятельности в области цифрового майнинга.
Лица, прекращающие деятельность по цифровому майнингу, а также оказывающие услуги по обеспечению комплексной вычислительной инфраструктурой для выполнения вычислительных операций и обработки данных лицам, осуществляющим деятельность по цифровому майнингу, в течение 10 календарных дней со дня окончания деятельности по осуществлению цифрового майнинга либо оказанию услуг по обеспечению комплексной вычислительной инфраструктурой для выполнения вычислительных операций и обработки данных лицам, осуществляющим деятельность по цифровому майнингу, информируют об этом уполномоченный орган посредством информационной системы", - сообщается в тексте.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
Ранее президент РК поручил Министерству энергетики и Агентству по финансовому мониторингу окончательно решить проблему незаконного майнинга в Казахстане. Он поручил выявить все майнинговые фермы, проверить налоговые и таможенные вопросы, параллельно тщательно изучить договоры, на основании которых получены техусловия, а также другие аспекты деятельности.
Министерство энергетики РК предложило ряд мер по регулированию рынка цифрового майнинга, в том числе ввести мораторий на подключение новых субъектов майнинга.
Министр энергетики Болат Акчулаков назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии.