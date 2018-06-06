Алматы. 6 июня. Kazakhstan Today - В ближайшие дни погоду в Казахстане будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с районов Поволжья и Южного Урала. Под их влиянием в северной половине республики местами пройдут кратковременные дожди с грозами, при грозе ожидается шквалистое усиление ветра и понижение температуры воздуха, передает Kazakhstan Today.

В отдельных районах южной половины Казахстана также возможен кратковременный дождь. Ожидается ослабление жары, дневная температура понизится с +30+39 до +25+30, сообщает "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской области в связи с ожидаемым усилением ветра в период с 12.00 6 июня до 20.00 7 июня объявлено штормовое предупреждение. 6 июня днем в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза, возможен град, усиление западного ветра до 15-20 метров в секунду. В Уральске 6 июня днем ожидается гроза, возможен град, усиление западного ветра порывы до 18 метров в секунду. 7 июня в Западно-Казахстанской области местами ожидается усиление западного ветра до 15-20 метров в секунду. В Уральске 7 июня ожидается усиление западного ветра, порывы до 18 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%.

Просмотров: 4948