В Казахстане ожидается постепенное повышение температуры воздуха

Нур-Султан. 12 октбяря. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха, передает Kazakhstan Today.

На большую часть Казахстана влияет антициклон, который принес погоду без осадков. На северные и восточные регионы страны влияет ложбина северного циклона, где временами пройдут небольшие осадки (преимущественно дождь)", - сообщает РГП "Казгидромет".

В целом по республике ожидается постепенное повышение температуры воздуха, местами усиление ветра, в южной части с пыльными бурями.

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