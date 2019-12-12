Нур-Султан. 11 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане ожидаются похолодание и снег, передает Kazakhstan Today.

Западный поток, приносящий воздушные массы с Атлантики, начинает меняться на северо-западный. Поэтому на Казахстан будет поступать холодный арктический воздух с Баренцева моря, что вызовет похолодание в большинстве областей республики, а также снег, местами сильный, туман, гололёд, в северных областях сильный северо-западный ветер с метелью", - говорится в прогнозе погоды "Казгидромета" на 12-14 декабря.

Как отмечают синоптики, наблюдаемая в эти дни аномально высокая температура, которая на 4-10 градусов выше средней многолетней, сменится на обычную для декабря.

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