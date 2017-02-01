В Казахстане предлагают ужесточить требования к судьям

Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилиса парламента был рассмотрен проект конституционного закона "О внесении изменений в некоторые конституционные законы РК".

Судья Верховного суда Акылтай Касымов напомнил, что законодательством введена процедура оценки профессиональной деятельности судей через каждые пять лет на основании показателей качества отправления правосудия, соблюдения норм судейской этики и трудовой дисциплины, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Он пояснил, что в случае получения судьей отрицательного результата по итогам оценки судебными жюри принимается решение о повышении квалификации судьи и проведение повторной оценки профессиональной деятельности по истечению года. Только в случае отрицательного результата повторной оценки выносится решение о признании судьи, не соответствующим занимаемой должности в силу профессиональной непригодности. Первичный отрицательный результат профессиональной деятельности судей, свидетельствующий о несоответствии занимаемой должности, не является основанием для освобождения их от должности.

По его словам, действующий механизм оценки требует пересмотра.

"В этой связи в целях дальнейшего повышения качественного состава судейского корпуса, совершенствования механизма оценки, стимулирования роста профессиональной квалификации, проектом конституционного закона предлагается освобождать судью от должности в случае получения отрицательного результата периодической оценки его деятельности без повторной оценки", - сказал А. Касымов.

Кроме того, проектом регламентируется порядок перевода судей в другой суд без проведения конкурса в случае принятия судебным жюри решения о переводе судьи в другой суд или на другую специализацию.

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