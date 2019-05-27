В Казахстане презентовали российские многоцелевые самолеты среднего класса

Нур-Султан. 26 мая. Kazakhstan Today - Основные технические характеристики и эксплуатационные параметры самолетов, производимых АО "Уральский завод гражданской авиации", были презентованы представителям центральных госорганов Республики Казахстан, Комитета гражданской авиации, служб Государственной лесной охраны, санитарной авиации, силовых структур и другим, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Министерстве цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК, были представлены технические характеристики многоцелевых самолетов малого и среднего класса L-410, рассчитанного на 19 мест, и L-610 на 40 мест. Данные типы воздушных судов применимы в качестве грузового, санитарного и десантного вида транспорта.

Встреча прошла в рамках реализации плана двустороннего сотрудничества в области производственной и научно-технической кооперации предприятий между Министерством цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

С членами делегации завода гражданской авиации также встретился и первый вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Талгат Жанжуменов.

По его словам, ведомство на постоянной основе изучает современные образцы вооружения и военной техники, продукции, способствующей выполнению задач по обеспечению обороноспособности страны и жизнедеятельности государства. Вместе с тем, особое внимание уделяется и перспективным проектам, которые возможно реализовать в нашей стране, на базе казахстанских предприятий совместно с зарубежными партнерами.

"В частности, при наличии интереса в данных типах авиатехники со стороны казахстанских государственных органов организацию сборочного производства данных самолетов либо их ремонта и технического обслуживания возможно будет наладить на территории Казахстана, потому что рынок нашей страны для россиян является одним из перспективных и наиболее привлекательных", - отметили в ведомстве.

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