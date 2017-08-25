Алматы. 25 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане создано 6 новых охраняемых территорий для защиты снежных барсов, передает Kazakhstan Today.

По информации АКИpress , об этом на международном форуме по сохранению снежного барса 25 августа сообщил вице-министр сельского хозяйства Казахстана Ерлан Нысанбаев.

Он отметил, что в принятой декларации 2013 года принято сохранить 23 ландшафтные зоны, для сохранения экосистемы снежного барса.

"Кроме этого, Казахстан принимает все усилия, чтобы сохранить снежного барса и его экосистемы. В Казахстане создано 6 новых охраняемых территорий для защиты снежных барсов, а всего таких охраняемых территорий 11", - сказал он.

По его словам, на территории Казахстана находятся около 130 особей снежного барса, но точное количество особей неизвестно.

"Мы делаем все, чтобы отслеживать численность особей снежного барса на территории Казахстана. Установлено 150 фотоловушек", - сказал он.

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