В Казахстане ужесточат ответственность за мошенничество и создание финпирамид

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Законопроект предусматривает поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный и Бюджетный кодексы, направленные на:
- усиление уголовной ответственности за мошенничество, создание финансовых пирамид, монополистическую деятельность, экономическую контрабанду, уклонение от уплаты таможенных пошлин, незаконное пересечение и нарушение правил охраны государственной границы, организацию незаконной миграции и другие общественно опасные деяния;
- введение уголовной ответственности за незаконную передачу, незаконное хранение и использование средств мобильной связи лицами, содержащимися в учреждениях уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторах, изоляторах временного содержания, а также за порчу средств наблюдения и охраны на территории указанных режимных объектов;
- усовершенствование признаков отдельных составов уголовных правонарушений, в том числе признаков группового неповиновения в учреждениях, обеспечивающих изоляцию от общества;
- декриминализацию незаконной транспортировки и оборота нефти и нефтепродуктов в незначительных размерах;
- обеспечение принципа неотвратимости уголовной ответственности с установлением наказуемости покушения на уголовный проступок и преступление небольшой тяжести;
- трансформацию отдельных видов дополнительных наказаний в меры уголовно-правового воздействия с установлением возможности их применения в отношении лиц, освобождаемых от уголовной ответственности или наказания;
- упразднение учреждений чрезвычайной безопасности;
- введение возможности финансирования служб пробации и учреждений уголовно-исполнительной системы из местных бюджетов;
- создание независимых общественных комиссий по вопросам условно-досрочного освобождения и замены наказания осужденным;
- совершенствование порядка санкционирования отдельных процессуальных и следственных действий с передачей ряда полномочий от судов органам прокуратуры;
- наделение стороны защиты правом предоставления суду консолидированного процессуального документа в виде акта защиты;
- расширение процессуальной значимости видеофиксации следственных действий с минимизацией дублирования результатов в протоколах;
- совершенствование института процессуального соглашения о сотрудничестве с осужденными;
- оптимизацию форм и процедур досудебного расследования, в том числе с сокращением числа выносимых органом досудебного расследования процессуальных решений.
Для их реализации необходимы законодательные поправки в Бюджетный кодекс, Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс, законы "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, специальных помещениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества", "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", "О связи", "О присяжных заседателях", "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей", "Об органах внутренних дел Республики Казахстан", "О Национальной гвардии Республики Казахстан", - отмечается в документе.
Также подчеркивается, что принятие законопроекта не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий.
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