Астана. 4 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане в 2018 году около 2 тыс. семей переселилось с юга на север, передает Kazakhstan Today.

"В 2018 году региональная квота приема переселенцев была установлена в количестве 1517 семей переселенцев, или 6363 человека. В течение года из трудоизбыточных регионов в северные регионы переселено 6766 человек (1858 семей), или 106% от плана", - сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Напомним, что Госпрограммой развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек" для стимулирования мобильности трудовых ресурсов предусмотрены меры господдержки лицам, добровольно переселяемым в регионы, определяемые правительством.

В соответствии с законом РК "О миграции населения" к регионам выбытия переселенцев относятся Алматинская, Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Кызылординская области. В них ежегодный прирост населения за последние 10 лет составил более 2% от численности населения области, а плотность населения - более 6,4 человек на квадратный километр.

Регионами приема переселенцев стали Восточно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

Участникам добровольного переселения предоставляются субсидии на переезд - единовременная выплата каждому члену семьи по 35 МРП (88 тыс. тенге). Для покрытия расходов по аренде жилья и оплате коммунальных услуг ежемесячно в течение 12 месяцев на семью выплачивается от 15 до 30 МРП (от 39 тыс. до 76 тыс. тенге).

Кроме того, с 2018 года работодателям предоставляются субсидии в размере 450 МРП (1136 тыс. тенге) за каждого принятого на постоянную работу работника (не менее 5 человек) из числа переселенцев.

Также был запущен новый инструмент, направленный на развитие новых бизнес-идей среди переселенцев и оралманов. Для этого участникам программы предоставляются государственные гранты на реализацию новых бизнес-идей в размере до 100 МРП (252 тыс. тенге).

Предусмотрены и вопросы обеспечения жильем - в соответствии с поручением главы государства с 2019 года в программу введен новый механизм по строительству и приобретению жилья для переселенцев с участием работодателей. После пилотного внедрения в Северо-Казахстанской области его планируется распространить в других регионах приема переселенцев. Новый механизм позволит в предстоящие три года обеспечить жильем около 3 тысяч переселяющихся семей.

Для расширения охвата мерами поддержки переселенцев предусмотрено приоритетное право участия в добровольном переселении выпускников проекта -Мангiлiк ел жастары - индустрияга!" ("Серпiн").

Как показывает анализ, более половины переселенцев переехали в Павлодарскую - 31%, Восточно-Казахстанскую - 27%, Северо-Казахстанскую - 22%, Костанайскую области - 16%.

Большинство из них выехали из Туркестанской области - 36%, из Алматинской - 28%, из Жамбылской - 15%, из Кызылординской - 13,5%, из Мангистауской области - 2,7%. 48% переселенцев, или 3 265 человек, трудоспособного возраста. Из них трудоустроены 2208 человек, или 70%. Кроме того, 180 человек заняты предпринимательской деятельностью и 112 человек охвачены обучением на новом месте жительства", - отметили в ведомстве.

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