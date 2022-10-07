В Казахстане за сутки выявлено 60 случаев заболевания коронавирусом

АСТАНА. 6 ОКТЯБРЯ - В Казахстане за сутки выявлено 60 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом, с начала пандемии в стране подтверждено 1 393 839 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи выявлены:
в городе Астане - 7,
в Алматы - 9,
в Акмолинской области - 13,
в Актюбинской области - 3,
в Алматинской области - 2,
в Атырауской области - 1,
в Абайской области - 1,
в Западно-Казахстанской области - 3,
в Карагандинской области - 5,
в Улытауской области - 1,
в Костанайской области - 8,
в Павлодарской области - 1,
в Северо-Казахстанской области - 6.
По данным Минздрава, на 6 октября лечение от КВИ продолжают получать 1129 человек (997 КВИ+ и 132 КВИ-), из них в стационарах находится 119 пациентов, на амбулаторном уровне - 1010 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 4 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 836 703 человека, II компонентом - 10 595 361 человек. Ревакцинировано 5 550 003 человека.
За 4 октября в Казахстане выявлено 4 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.