В Казахстане за сутки выявлено 60 случаев заболевания коронавирусом

АСТАНА. 6 ОКТЯБРЯ - В Казахстане за сутки выявлено 60 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом, с начала пандемии в стране подтверждено 1 393 839 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи выявлены:

в городе Астане - 7,

в Алматы - 9,

в Акмолинской области - 13,

в Актюбинской области - 3,

в Алматинской области - 2,

в Атырауской области - 1,

в Абайской области - 1,

в Западно-Казахстанской области - 3,

в Карагандинской области - 5,

в Улытауской области - 1,

в Костанайской области - 8,

в Павлодарской области - 1,

в Северо-Казахстанской области - 6.

По данным Минздрава, на 6 октября лечение от КВИ продолжают получать 1129 человек (997 КВИ+ и 132 КВИ-), из них в стационарах находится 119 пациентов, на амбулаторном уровне - 1010 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 4 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.

I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 836 703 человека, II компонентом - 10 595 361 человек. Ревакцинировано 5 550 003 человека.

За 4 октября в Казахстане выявлено 4 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.