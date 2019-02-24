В КГА объяснили причину задержки рейсов в аэропорту Астаны

Накануне вечером в аэропорту Астаны произошла задержка нескольких рейсов. Как сообщили в КГА, все рейсы авиакомпании "Эйр Астана" из аэропорта Астаны были задержаны до 23.30 в связи с ожиданием благоприятных погодных условий для качественной обработки воздушного судна антиобледенительной жидкостью.
В частности, в связи с погодными условиями был задержан рейс по маршруту Астана - Франкфурт, так как у воздушного судна было ограничение по видимости до 700 метров. Рейс вылетел в пункт назначения в 19.27.
Рейсы КС 341 Астана - Шымкент и КС 873 Астана - Шереметьево вернулись на места стоянок после облива. В связи с сильным ветром не хватает времени действия обливочной жидкости... Рейс КС 917 Астана-Стамбул задерживается до 22.30 по технической причине", - также проинформировали в КГА вечером 5 февраля.
Пассажирам порекомендовали заблаговременно узнавать статусы своих рейсов в колл-центрах и на официальных сайтах авиакомпаний.
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