Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
29 декабря 2017
  • 19
  • :
  • 54
Все области
-5º Туман
днем 9º    ночью 0º
17:00
.
Aнонс

В Кызылорде поднялся уровень воды в Сырдарье29.12.2017
Общество  11:07

Кызылорда. 29 декабря. Kazakhstan Today - В Кызылорде поднялся уровень воды в Сырдарье, проводятся берегоукрепительные работы, передает Kazakhstan Today.

"28 декабря 2017 года из-за заторов льда поднялся уровень воды в Сырдарье, заполнив старое русло реки, вследствие чего вода разлилась во дворах дачного участка ПМК-29", - сообщили в пресс-службе акима Кызылординской области.

При этом в акимате отметили, что для профилактики водоразлива укрепляется прибрежная зона участка ПМК-29. На этом участке расположены 36 дач, в двух из которых круглый год живут две семьи.

"В связи с поднятием уровня воды нами мобилизована специальная техника ответственных учреждений - 6 грузовых автомобилей, 1 трактор, 1 экскаватор, для профилактики разлива воды проводятся работы по укреплению прибрежной зоны. Вся необходимая техника и личный состав приведены в режим готовности к мобилизации в случае возникновения опасности затопления дачного участка", - прокомментировал руководитель управления по мобилизационной подготовке Серик Сермагамбетов.
Просмотров: 5169
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
29.12.2017   16:40
Зоопарку Алматы подарили львенка
29.12.2017   16:27
До трех часов сократится процедура регистрации спецтехники в Алматы
29.12.2017   15:00
С 2018 года автомобилисты смогут получить скидку в 50% при оплате штрафов за нарушения, зафиксированные камерами
29.12.2017   14:14
Фото: www.pogodaspb.info
В Казахстане в праздничные дни ожидается морозная погода без осадков
29.12.2017   13:54
В МВД пояснили, в каких случаях остановка авто пешим патрулем является законной
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today