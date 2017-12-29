Кызылорда. 29 декабря. Kazakhstan Today - В Кызылорде поднялся уровень воды в Сырдарье, проводятся берегоукрепительные работы, передает Kazakhstan Today.

"28 декабря 2017 года из-за заторов льда поднялся уровень воды в Сырдарье, заполнив старое русло реки, вследствие чего вода разлилась во дворах дачного участка ПМК-29", - сообщили в пресс-службе акима Кызылординской области.

При этом в акимате отметили, что для профилактики водоразлива укрепляется прибрежная зона участка ПМК-29. На этом участке расположены 36 дач, в двух из которых круглый год живут две семьи.

"В связи с поднятием уровня воды нами мобилизована специальная техника ответственных учреждений - 6 грузовых автомобилей, 1 трактор, 1 экскаватор, для профилактики разлива воды проводятся работы по укреплению прибрежной зоны. Вся необходимая техника и личный состав приведены в режим готовности к мобилизации в случае возникновения опасности затопления дачного участка", - прокомментировал руководитель управления по мобилизационной подготовке Серик Сермагамбетов.

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