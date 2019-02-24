В Костанайской и Восточно-Казахстанской областях ожидаются метели, в Кызылординской области - сильные осадки

Алматы. 18 февраля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Костанайской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областях, передает Kazakhstan Today.

По данным синоптиков, 19 февраля в Костанайской области ожидается местами метель, туман, гололед, ветер юго-восточный, 15-20 метров в секунду. В Костанае также ожидается метель, ветер юго-восточный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

В Восточно-Казахстанской области 19 февраля местами ожидается низовая метель, туман. Ветер юго-западный местами 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.

Днем 19 февраля в Кызылординской области местами ожидаются сильные осадки. Вероятность шторма составляет 95-100%.

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