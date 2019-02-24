В МИД РК рассказали о задержанном с поддельным билетом в аэропорту Дели казахстанце

Астана. 11 февраля. Kazakhstan Today - В Министерстве иностранных дел РК рассказали о задержанном с поддельным билетом в аэропорту Дели казахстанце, передает Kazakhstan Today.

"На прошлой неделе мы сообщали о том, что один из наших граждан был задержан в аэропорту города Дели. Стало известно, что он намеревался проводить своего друга, который улетал, в зону регистрации. Наш гражданин не стремился попасть на борт. Он подделал билет, чтобы пройти первую зону досмотра и проводить своего друга", - сказал официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.

Он сообщил, что на сегодняшний день ему вернули паспорт, штраф уплачен. Сумма штрафа составила 10 тысяч рупий.

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