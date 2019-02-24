В Минсельхозе призвали не верить видео с амурским тигром в Кызылординской области

Астана. 11 февраля. Kazakhstan Today - Пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Сакен Дилдахмет назвал фейковым видео, на котором якобы на трассе в Кызылординской области запечатлен тигр, передает Kazakhstan Today.

В сети появился фейковое видео амурского тигра в Кызылординской области", - написал Дилдахмет в Facebook .

Он подчеркнул, что тигр на территории Казахстана не обитает.





Они обитали в прошлом веке, но их истребили", - напомнил пресс-секретарь, при этом он призвал СМИ не пугать местных жителей такой информаций.

Также, по словам Дилдахмета, в Кызылорде плюсовая температура, соответственно, там нет такого снега, как на видео.

"По информации российских СМИ, Амурский тигр попал в камеру телефона на трассе Хабаровск - Владивосток. По словам очевидцев, кадры были сделаны на границе Приморского и Хабаровского краев, примерно в 100 километрах от Хабаровска", - сообщил также пресс-секретарь.

Он призвал подписчиков не верить видеоматериалам мессенджеров.

Вместе с тем в Казахстане принимаются меры по возвращению на территорию прежнего обитания балхашского тигра.

Как сообщает "Хабар 24" , полгода назад в Алматинской области был основан Иле-Балхашский природный резерват для того, чтобы восстановить и сохранить биоразнообразие дельты реки Или и вместе с тем создать кормовую базу для тигров. Месяц назад сюда из Сырдарья-Туркестанского природного парка завезли первую партию тугайных оленей.

По словам старожилов, последнего туранского тигра на территории Балхашского района застрелили в 1947 году. Исчезновение этого хищника в Прибалхашье связано и с уходом тугайного оленя, мигрировавшего когда-то от Арала до Балхаша из-за активной хозяйственной деятельности.

В конце декабря сюда были привезены из соседнего заповедника пять тугайных оленей. Пока они содержатся в вольере площадью 10 гектаров.

"По соглашению министра сельского хозяйства РК и Фонда дикой природы был подписан меморандум. С этого времени фонд стал оказывать поддержку. Основная задача - это уникальная дельта Или. На сегодняшний день это единственная дельта реки, сохранившаяся в таком хорошем состоянии. Поголовье животных начинает снижаться из-за антропогенных воздействий - это браконьерство, сенокошение. Мы стараемся всё это восстановить", - рассказал директор Иле-Балхашского природного резервата Жанибек Джубаниязов.

Это только часть всей предстоящей работы, венцом которой станет возрождение тугайного тигра. Учеными доказано, что ближайшим родственником хищника является амурский тигр - единственный, кто может существовать в условиях зимы.

"Привоз тигра в Казахстан намечен на 2023-2024 годы. Олени - это первая ласточка для создания кормовой базы на территории и резерват для последующей реализации по реинтродукции тигров в Казахстане. Мы со своей стороны прикладываем все силы, для того чтобы программа реализовывалась так, как она была запланирована: сначала олени, потом мероприятия по подкормке диких видов животных - кабанов, косуль. В конечном итоге это приведет к созданию тех условий, о которых говорилось в программе", - рассказала руководитель отдела природного резервата Иле-Балхаш Лина Вальдшмит.

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