В Нур-Султане социально значимые товары продают по себестоимости

Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане в период карантина крупные торговые сети продают ряд социально значимых продуктов без наценки - по себестоимости, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает официальный сайт города. акиматом столицы совместно с участниками рынка ведется системная работа по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.

В столице сформирован стабфонд, проведены работы по льготному кредитованию торговых сетей - в проекте "оборотный механизм" участвует ряд крупных торговых сетей и рынков.

Таким образом, акиматом города также оказывается поддержка участникам рынка.

В Караганде в преддверии Дня столицы открылся самый крупный в Казахстане оптово-распределительный логистический центр Global City. Он свяжет потоки Север - Юг для торговли сельхозпродукцией. За счёт прямых поставок и продажи без посредников карагандинцы смогут покупать товары оптом и в розницу по ценам ниже рыночных.

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