29.12.2025, 15:35 62281

В общественном транспорте Алматы внедрен новый способ оплаты проезда через Kaspi

В общественном транспорте Алматы внедрен новый способ оплаты проезда через Kaspi
Алматы. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В общественном транспорте города Алматы запущен дополнительный способ регистрации и оплаты проезда: пассажиры теперь могут оплачивать поездки через приложение Kaspi, сообщили в пресс-службе транспортного холдинга города Алматы.

В общественном транспорте города Алматы запущен дополнительный способ регистрации проезда. Теперь пассажиры могут оплачивать поездки через приложение Kaspi, отсканировав ONAY QR в автобусе, либо введя код транспорта вручную", - сказано в сообщении транспортного холдинга.


При этом отмечается, что пассажирам по-прежнему остаются доступны привычные инструменты оплаты, такие как транспортные карты ONAY!, мобильное приложение и другие.

Ранее сообщалось, что в Алматы запускается пилотный проект по доставке товаров дронами.
 

30.12.2025, 11:42 7501

Из-за непогоды в аэропорту Астаны задерживаются рейсы

Из-за непогоды в аэропорту Астаны задерживаются рейсы
Фото: nn-airport.kz
Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за непогоды в аэропорту Астаны задерживаются более 10 рейсов, один рейс отменен.

В аэропорту наблюдаются сложные метеоусловия - замерзающий дождь. Аэропорт и все службы работают в усиленном режиме и принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов", - проинформировали в аэропорту.


На прилет задержано 11 рейсов, один рейс в связи с метеоусловиями отменен. На вылет задерживается 4 рейса.

Основная причина задержек - позднее прибытие воздушных судов из-за погодных условий. Просим пассажиров следить за обновлениями онлайн-табло, информацией авиакомпаний и объявлениями в терминале. Благодарим за понимание", - говорится в сообщении.


Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Астане в связи с ухудшением погодных условий. Сегодня в столице прогнозируются осадки в виде дождя и снега, туман, гололед и порывы ветра 15-20 метров в секунду.

ДЧС Астаны призвал соблюдать меры безопасности. В связи с сильными осадками, ограниченной видимостью на территории города все автомобильные дороги республиканского значения были закрыты для всех видов автотранспорта.
 
Теги:Аэропорт рейсы Отмена Задержка
29.12.2025, 12:50 69301

На пункте пропуска через узбекско-казахстанскую государственную границу продлены ограничения

Ограничения связаны с реконструкцией пункта пропуска
Актау. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Узбекистан продлевает ограничение в пункте пропуска "Даут-ата" на границе с Казахстаном, сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

КПП "Даут-ата" Таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан на границе с Казахстаном в целях обеспечения безопасности физических лиц и транспортных средств, пересекающих узбекско-казахстанскую государственную границу продлевает ограничение движения физических лиц, легковых автомобилей и автобусов через данный пункт пропуска. Это связано с продолжающимися работами по реконструкции пункта пропуска", - говорится в сообщении.


Сопредельной стороной КПП является казахстанский пункт пропуска "Тажен" в Бейнеуском районе Мангистауской области.
 
Теги:Пункт Граница пропуск Узбекистан
28.12.2025, 18:37 113216

Ушла из жизни актриса Брижит Бордо

Ушла из жизни актриса Брижит Бордо
Фото: wikipedia.org
Париж. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Ушла из жизни французская актриса, защитница животных Брижит Бордо, сообщает AFP.

Фонд Брижит Бардо с глубочайшей скорбью сообщает о кончине своей основательницы и президента - мадам Брижит Бардо, всемирно известной актрисы и певицы, которая решила отказаться от своей блистательной карьеры, чтобы посвятить жизнь и все свои силы защите животных и работе своего фонда", - говорится в заявлении фонда.


Дату и место смерти в фонде не уточнили.

Напомним, в октябре 2025 года издание Nice-Matin сообщило, что Брижит Бардо уже три недели находится в больнице и перенесла операцию "в связи с серьезным заболеванием". 23 октября Бардо в соцсетях заявила, что с ней все хорошо и она не собирается прощаться. В конце ноября она вновь была госпитализирована, пишет iz.ru.

Брижит Бардо - французская актриса, певица, модель и зоозащитница. Брижит Анн-Мари Бардо родилась 28 сентября 1934 года. Она снялась в 48 фильмах. Среди наиболее известных работ - "Частная жизнь" Луи Маля и "Презрение" Жан-Люка Годара.
 
Теги:Франция актриса смерть
28.12.2025, 17:16 116346

В МИД состоялся детский новогодний утренник

В МИД состоялся детский новогодний утренник
Фото: depositphotos.com
Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел прошел детский новогодний утренник, организованный Союзом казахстанских дипломатов, сообщает пресс-служба ведомства.

Видео с мероприятия опубликовано в телеграм-канале министерства.


Напомним, школьников ждут 10-дневные зимние каникулы - с 29 декабря 2025 года по 7 января 2026 года. В Министерстве просвещения подчеркнули, что важно эффективно организовать свободное время школьников в период зимних каникул и способствовать развитию их личностных качеств.
 
Теги:праздник РК дети
28.12.2025, 11:27 129436

В Павлодарской области наградили спасшего пенсионерку от мошенников таксиста   

Водитель такси привез в участковый пункт полиции пенсионерку, которая чуть не стала жертвой мошенников
В Павлодарской области наградили спасшего пенсионерку от мошенников таксиста
Фото: Depositphotos
Павлодар. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Болат Нурсеитов вручил грамоту и ведомственные наручные часы таксисту Алексею Бортовому, спасшему пенсионерку от мошенников, сообщает Polisia.kz.

Благодаря вашей бдительности удалось предотвратить мошенничество крупной суммы и вернуть деньги пенсионерке. Такому поступку послужило хорошее воспитание родителей, которые привили своему сыну чувство патриотизма и неравнодушия к чужой беде", - отметил Болат Нурсеитов.


Как уточнили в полиции, 22 декабря в участковый пункт водитель такси привез пенсионерку, которая чуть не стала жертвой мошенников после того, как ей позвонили "из энергоцентра".

Фото: polisia.kz

Вечером мне поступил вызов, где нужно было забрать посылку. Оплата за доставку была завышенная. Когда я уже подъехал, увидел отправителя - это была бабушка преклонного возраста. Я спросил, что она передает и кому, а она стала отвечать непонятно и торопилась, была растеряна. Заподозрил неладное, посадил бабушку в такси и отвез ее в опорный пункт. Ранее ко мне приходили полицейские и предупреждали о таких схемах мошенников, вот я и решил, пусть лучше полиция проверит все. Уже в полиции выяснилось, что бабушка жертва мошенников и она реально собиралась передать 8,5 млн тенге неизвестным людям. Когда я спросил, почему она хотела передать деньги неизвестно кому, бабушка не смогла пояснить. На моем месте так поступили бы многие, главное, что все живы и здоровы", - добавил водитель такси Алексей Бортовой.


Напомним, Более 6 тысяч казахстанцев обманули мошенники в этом году.
 
Теги:награждение Павлодар таксист
28.12.2025, 11:17 131066

Проверку провели центре ресоциализации Актобе после резонансного видео

Нарушений, озвученных в видеоролике, проверяющие не выявили
Актобе. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Проверку провели в актюбинском центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, после резонансного видео, в котором один из постояльцев заявлял об избиениях, вымогательстве и антисанитарии, сообщает телеканал КТК.

В данное время госпитализирован (автор ролика госпитализирован. - Прим. ред.) в психиатрическую больницу. Он ранее был у нас в 2023 году. Прибыл из мест лишения свободы, где отбывал наказание за умышленное причинение вреда здоровью. Видимо, он там получил какую-то психологическую травму, что сказалось на его поведенческом характере. Прибыл он к нам когда в 2023 году, с первых дней начались систематические нарушения правил внутреннего распорядка, что вызывалось его агрессией", - сообщил заместитель директора центра Жалын Молдагалиeв.


Также уточняется, что после скандала в центре побывала мониторинговая группа. Нарушений, озвученных в видеоролике, проверяющие не выявили.

Ранее один из постояльцев опубликовал видео в Сети, в котором заявил, что над инвалидами и пенсионерами якобы издеваются, а люди живут в нечеловеческих условиях.

Ранее факт истязания пенсионеров выявили в пансионате в Аксу.
 
Теги:Проверка Актобе Центр
27.12.2025, 18:32 166991

Генпрокуратура РК: мошенники получают доступ к WhatsApp без взлома паролей

Метод получил название GhostPairing
Генпрокуратура РК: мошенники получают доступ к WhatsApp без взлома паролей
Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК предупреждает о новой киберугрозе, связанной с мессенджером WhatsApp.

По данным зарубежных источников, кибермошенники запустили новую криминальную схему захвата аккаунтов WhatsApp. Этот метод получил название GhostPairing, он не требует взлома паролей, подмены SIM-карт или сложных технических атак. В WhatsApp проникают легально, активируя функцию по привязке дополнительных устройств.

Сценарий прост - отправляется сообщение, замаскированное под Facebook, WhatsApp, перенаправляющее пользователя на поддельные страницы, визуально копирующие интерфейс Facebook, WhatsApp. Для подтверждения доступа к контенту фейковый сайт предлагает ввести номер телефона и код подтверждения, после чего злоумышленник автоматически добавляется в аккаунт жертвы как доверенное устройство, получая полный доступ к WhatsApp (чтение сообщений, просмотр медиафайлов, контактов, отправка сообщений, доступ к фотогалереи), при этом телефон продолжает работать как обычно, не вызывая подозрений", - рассказали в Генпрокуратуре.


Единственный способ обнаружить захват WhatsApp - вручную проверить раздел "Связанные устройства". Любое неизвестное подключение указывает на компрометацию и подлежит немедленному удалению.

Ранее сообщалось, что более 6 тысяч казахстанцев обманули мошенники в этом году.
 
Теги:Генпрокуратура WatsApp мошенник
25.12.2025, 17:20 273041

Ушла из жизни народная артистка России Вера Алентова

Актрисе было 83 года
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На 84-м году жизни скончалась народная артистка Российской Федерации Вера Алентова.

Вера Алентова ушла из жизни в возрасте 83 лет, сообщили в Московском драматическом театре имени Пушкина.

Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котласе в Архангельской области. В 1965 году окончила школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина. С 2009 года она руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе. Актриса наиболее известна по главной роли в фильме "Москва слезам не верит" (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как "Завтра была война" (1987), "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000), "Бальзаковский возраст, или все мужики сво..." (2004), "Дорога без конца" (2014) и других. В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России, пишет РИА Новости.
 
Теги:Кончина Артист

