В одном из магазинов Тараза продавали опасное утиное филе

Тараз. 12 ноября. Kazakhstan Today - Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан предупредил жителей Тараза о продаже в городе опасного утиного филе, передает Kazakhstan Today.

В рамках проведения мониторинга безопасности продукции, в городе Таразе, в магазине "Береке" (ИП Калымбетовой У.А.), выявлены нарушения требований гигиенических нормативов и технических регламентов по выявлению сальмонеллы в пробах утиного филе производства США, поставляемого в Казахстан. В настоящее время принимаются меры по изъятию опасной продукции с торгового объекта, а также меры административного характера в отношении реализаторов", - сообщает пресс-служба ведомства.

Употребление в пищу такого зараженного продукта может привести к пищевому отравлению, так как бактерии рода Salmonella характеризуются преимущественно поражением пищеварительного тракта, вызывают тошноту, рвоту, слабость, диарею, боли в животе, с течением времени состояние человека может ухудшиться, в такой ситуации необходимо обратиться к врачу, уточнили в комитете.





В случае обнаружения несоответствующей продукции на прилавках магазинов можете письменно или по номеру 8 (7172) 74-27-04 обратиться в адрес Комитета и его территориальные департаменты. Контактные данные ДООЗ каждого региона указаны на сайте kooz.dsm.gov.kz/ru в разделе территориальные департаменты", - напомнили в пресс-службе.





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