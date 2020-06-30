В понедельник на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды

Нур-Султан. 29 июня. Kazakhstan Today - В понедельник, 29 июня, на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды - пройдут дожди с грозами, местами - возможен град. Лишь в южной части РК погода без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере шквал", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, местами гроза, шквал, возможен град.

В Павлодарской области ожидается усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами порывы 25 метров в секунду, местами гроза, шквал, возможен град.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза, возможен град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области местами ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем местами возможен град.

В Атырауской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.

В Акмолинской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской, днем в Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области, на большей части Кызылординской, Актюбинской, Туркестанской, Жамбылской Алматинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской, на юге Костанайской, на западе и юго-востоке Карагандинской, на западе Акмолинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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