В правительстве обсудили вопросы профилактики бытового насилия и разводов

Нур-Султан. 6 мая. Kazakhstan Today - Сегодня под председательством заместителя премьер-министра Гульшары Абдыкаликовой состоялось расширенное совещание по вопросу профилактики разводов, неуплаты алиментов, а также бытового насилия, передает Kazakhstan Today.

Открывая заседание, Гульшара Абдыкаликова отметила, что по поручению Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева в стране реализуется новая социальная политика, основной задачей которой является повышение качества жизни и благосостояния граждан. Во время встреч с населением в регионах было выявлено, что вопросы расторжения брака , неуплаты алиментов , а также фактов насилия на семейно-бытовой почве остаются актуальными и требуют сегодня безотлагательного принятия мер всеми уполномоченными органами.

В рамках выполнения Плана мероприятий по реализации Концепции семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года ведется комплексная работа по профилактике разводов, приняты организационные меры по борьбе с должниками алиментов, а также по повышению эффективности системы защиты женщин, подвергшихся бытовому насилию и снижению фактов насилия в семье . Реализация пилотных проектов "Примирение в суде, вне суда" и " Семейный суд " в 2018 году позитивно отразилась на восстановлении нарушенных прав граждан через примирение. Увеличилось количество прекращенных дел в связи с примирением на 5,5%, оставленных без рассмотрения исковых заявлений на 10% и возвращенных исковых заявлений на 57,6%", - доложили заместителю премьер-министра участники совещания.

Также принимаются меры по привлечению внимания общественности к проблеме неуплаты алиментов. В частности, обеспечено широкое информационное сопровождение проводимой работы в СМИ, социальных сетях, общественных местах. Практика показывает, что возбуждение в отношении должников административных и уголовных дел является одной из наиболее эффективных мер принуждения. После применения такой меры должники погашают образовавшиеся долги.

В рамках рейдовых мероприятий прокурорами совместно с судоисполнителями и органами внутренних дел в 2018 году задержаны и водворены на штрафстоянки порядка 200 транспортных средств должников. Кроме того, проводится комплекс других агитационных мероприятий по взысканию алиментов. За прошлый год должниками погашена задолженность на сумму 1,1 млрд тенге. Органами занятости поставлены на учет в качестве безработных свыше 6 тыс. должников. Через ярмарки вакансий трудоустроено - 1,5 тыс. лиц", - отметили на совещании.

Особое внимание на мероприятии было уделено мерам по защите женщин и детей от насилия в семье . Обозначена цель - снизить бытовую преступность к 2020 году на 20%, к 50-му году - на 50%. В системе МВД введено подразделение по защите женщин от насилия (124 сотрудника), работают 36 кризисных центров, 24 из них - с приютом. С 1 января 2018 года срок административного задержания правонарушителя увеличен с 3-х до 24-х часов (статья 789 Кодекса об административных правонарушениях).

Напомним, с 2017 года в Шымкенте и Туркестанской области реализуется пилотный проект " Казахстан без насилия в семье ", направленный на создание действенных механизмов профилактики бытового насилия.

В совещании, которое прошло в селекторном режиме, приняли участие члены Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК, руководители Верховного суда, Генеральной прокуратуры, министерств внутренних дел, юстиции, информации и общественного развития, заместители акимов регионов, а также руководители региональных департаментов полиции, управлений внутренней политики, по делам семьи и молодежи, труда и социальной защиты населения.

По итогам совещания Гульшара Абдыкаликова дала ряд конкретных поручений государственным органам.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства