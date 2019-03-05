В предстоящие трое суток в большинстве областей Казахстана ожидаются осадки

Астана. 4 марта. Kazakhstan Today - 5-7 марта 2019 года в большинстве областей Казахстана ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

"В первые выходные марта температура воздуха на всей территории Казахстана была выше климатической нормы на 7-13 градусов по Цельсию, на западе на 1-3 градуса, а максимальная температура воздуха положительная, за исключением западных и крайних северных районов республики. В предстоящие трое суток погоду в большинстве областей будут по-прежнему определять атмосферные фронты, которые вызовут на севере и востоке местами снег, метель, сильный порывистый ветер и гололёд", - сообщает РГП "Казгидромет".

На остальной территории Казахстана предполагаются осадки в виде мокрого снега, на юге преимущественно дождь.

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