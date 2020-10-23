В РК разыскивают не являющихся на комиссии призывников

Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане военнослужащие департамента по делам обороны и полицейские проводят совместные мероприятия по розыску призывников, не являющихся на призывные комиссии, передает Kazakhstan Today.

Рейды организовывают ежегодно во время весенне-осенних призывных кампаний не только в столице, но и во всех регионах страны, сообщили в акимате Нур-Султана.

Нами созданы мобильные группы и организовываются выездные мероприятия в места массового скопления людей - торговые центры, рынки, развлекательные учреждения и так далее, направленные на выявление и розыск лиц призывного возраста, не состоящих на воинском учете в управлениях по делам обороны. Немало выявлено молодежи, приехавшей из регионов в столицу и нарушающей правила прописки. Ведь если не имеется прописки, соответственно, их нет на воинском учете. Призывные пункты регионов не могут найти их по домашним адресам, так как данные граждане выезжают в столицу и другие мегаполисы без снятия с воинского учета по прежнему месту прописки", - рассказал заместитель начальника столичного департамента по делам обороны Артур Каскарауов.

По его словам, в результате совместных с департаментом полиции мероприятий ежегодно приводится воинский учет и прописка ряда граждан, прибывающих в город. Одновременно с этим молодых людей призывного возраста направляют для прохождения призывной медицинской комиссии.

Не имеющих права на освобождение и отсрочку от призыва по решению комиссии направляют на срочную воинскую службу для выполнения конституционного долга", - отметил Каскарауов.

В акимате уточнили, что ежегодно 20-25% призванных на срочную воинскую службу из столицы молодых солдат - это выявленные в ходе рейдов призывники. В силовых структурах уверены, что данные мероприятия положительно влияют на занятость приезжей молодежи.

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