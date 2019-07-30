Нур-Султан. 29 июля. Kazakhstan Today - В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

29 июля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град, ветер северо-западный, 15-20 метров в секунду. В Уральске днем 29 июля ожидается гроза, ветер северо-западный, порывы 18 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%", - сообщили в РГП "Казгидромет".

Кроме того, сегодня в Костанайской области местами ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью местами 15-20, днем 15-20, порывы 23 метра в секунду. В Костанае 29 июля ожидаются гроза, днем ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

Утром и днем 29 июля в Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал. Местами пыльная буря, ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду. В Шымкенте утром и днем 29 июля ожидается ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 15-20 метров в секунду. В Туркестане 29 июля ожидаются временами пыльная буря, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%", - информируют синоптики.

Также 29 июля в Акмолинской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер южный, юго-западный, ночью местами, днем на большей части 15-20 метров в секунду. В Кокшетау утром и днем 29 июля ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

В Нур-Султане 29 июля ожидаются гроза, шквал, град. Ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.





Сегодня в Кызылординской области местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер западный, ночью местами 15-20, днем 15-20, местами 25 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%.

29 июля в Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал. Ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске 29 июля ожидается гроза, днем шквал. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

По данным РГП "Казгидромет", смог от пожаров с Сибири продолжает распространяться в западном направлении. Вчера был проведен очередной мониторинг состояния атмосферного воздуха.

На 12.00 28 июля по снимкам дистанционного зондирования земли спутников NASA в сравнении с 26 июля расширились очаги возгорания, пожары в районе Сибири, шлейф от пожаров распространяется в западном направлении. Южная часть шлейфа от пожаров, как ранее было сообщено, покрывает СКО, ВКО, Павлодарскую, Акмолинскую, Нур-Султан, Костанайскую области и распространился на Карагандинскую область и на северные районы Алматинской области.

В ряде областей, граничащих с территорией РФ, было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций (ПДК).

В Восточно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской областях, Нур-Султане, Карагандинской и Алматинской областях сложились неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе. Во всех вышеперечисленных областях наблюдается слабый юго-восточный ветер до 6 метров в секунду, на большей территории без осадков, в Акмолинской области, Нур-Султане, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях наблюдается дымка", - отмечают синоптики.

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