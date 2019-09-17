Нур-Султан. 16 сентября. Kazakhstan Today - В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

"В период с 15 по 17 сентября 2019 года в связи с прогнозом дождей, местами сильных, на горных реках Алматинской области ожидаются подъемы уровней воды и формирование склонового стока", - сообщили в РГП "Казгидромет".

Кроме того, 16 сентября в Актюбинской области ожидается ветер юго-западный, западный, местами порывы 18 метров в секунду.

Днем 16, сутки 17 сентября в Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер юго-западный 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске днем 16, сутки 17 сентября ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, днем 17 сентября порывы 23-28 метров в секунду", - сообщает РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, утром и днем 16 сентября в Костанайской области местами ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, западный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Костанае днем 16 сентября ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 18 метров в секунду.

Днем 16 сентября в Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау днем 16 сентября ветер юго-западный, порывы 15 метров в секунду", - проинформировали в "Казгидромете".

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