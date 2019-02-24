В Семее, Павлодаре и Костанае частично отменили занятия для школьников

Астана. 5 февраля. Kazakhstan Today - В Семее, Павлодаре и Костанае из-за суровых погодных условий частично отменили занятия для школьников, передает Kazakhstan Today.

Как сообщается на сайте Департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области со ссылкой на управление образования региона, в Семее и Риддере отменяются занятия для учеников 1-9 классов первой смены. В Шемонаихинском районе не состоятся занятия для 1-4 классов первой смены, а в Бескарагайском - для учащихся 1-11 классов первой смены.

Отдел образования Павлодара сообщил об отмене занятий для учащихся 1-11 классов первой смены.

В Костанае, по данным местных СМИ, уроки отменены для учеников 0-9 классов первой смены.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства