Петропавловск. 26 декабря. Kazakhstan Today - Ряд благодарственных писем пришел на имя начальника департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области генерал-майора полиции Берика Билялова, сообщили в пресс-службе ведомства.

Житель Акжарского района Евгений Бимагамбетов написал слова благодарности в социальных сетях. По словам Евгения, он вырос в детском доме и долгое время пытался найти свою маму. В этом ему помог участковый инспектор полиции села Талшик Акжарского района капитан полиции Даурен Бейсенов, передает Kazakhstan Today.

"Петропавловцы, проживающие в доме №34 по улице Интернациональной, выразили главе полицейского ведомства слова признательности за работу участкового инспектора полиции Азамата Тамошова. Они уверены, что только благодаря его профессионализму, добросовестному труду и внимательному отношению им удалось обрести покой в своих квартирах. Как рассказали жильцы, в течение длительного времени им не давали покоя жители некоторых квартир, которые устраивали постоянные пьяные посиделки и дебоши. Но капитан полиции за короткое время навел порядок", - рассказали в пресс-службе.

Другая жительница Петропавловска Галина Мажирина, ставшая жертвой вора, поблагодарила Берика Билялова за раскрытие кражи. Она отметила сотрудников УВД Петропавловска Жаслана Балтикова, Чингиса Какишева, Арсена Окенова, которые оперативно раскрыли преступление.

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