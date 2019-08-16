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В шести областях Казахстана ожидается гроза и град

15.08.2019, 08:12 21628
В шести областях Казахстана ожидается гроза и град
Алматы. 15 августа. Kazakhstan Today - На большей территории Казахстана в четверг, 15 августа, сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, местами сильные с грозами, сообщили в РГП "Казгидромет". 
 
В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду, возможен град, ночью и утром в Акмолинской области местами - туман. 
 
В Жамбылской области ожидаются шквал, утром и днем усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду, возможен град. 
 
В Туркестанской области местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду, с пыльной бурей. 
 
В Павлодарской области местами ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду, днем местами возможен град. 
 
В Костанайской области местами ожидаются шквал, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. 
 
В Карагандинской области местами ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами туман. В Актюбинской области местами ожидается туман. 
 
В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. В Алматинской области местами ожидается шквал, усиление ветра до 18-23 метра в секунду. 
 
В Кызылординской области ночью и утром местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Местами в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, на юге Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

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