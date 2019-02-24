В школах Астаны отменены занятия для учащихся второй смены

Астана. 31 января. Kazakhstan Today - На сайте акимата Астаны опубликовано сообщение об отмене занятий для учащихся второй смены, передает Kazakhstan Today.

"31 января 2019 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11(12) классов второй смены, а также для студентов 1-2 курса колледжей отменяются", - сообщает управление образования города Астаны.

Ранее было распространено штормовое предупреждение. По данным РГП "Казгидромет", утром и днем 31 января ожидаются низовая метель, ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду.

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