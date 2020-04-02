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В среду на большей части Казахстана ожидаются осадки

01.04.2020, 08:38 12205
Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - В среду, 1 апреля, на большей части Казахстана ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.
 

На большей части республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидаются осадки, лишь на востоке и северо-востоке сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге и юго-западе - гроза", - сообщили в РГП "Казгидромет".

 
В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидается туман, усиление ветра до 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду. 
 
В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
В Алматинской области днем местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в районе Жаланашколя порывы 25 метров в секунду. 
 
В Восточно-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман, местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Жарминском районе порывы 23-28 метров в секунду. 
 
Днем в Павлодарской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Мангистауской, Костанайской, Карагандинской областях местами ожидается туман.
 

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