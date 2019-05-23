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В среду на западе и юго-западе Казахстана сохранится погода без осадков, на остальной территории ожидаются дожди

22.05.2019, 08:55 6373
Нур-Султан. 22 мая. Kazakhstan Today - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на территории Казахстана ожидается дождь, на севере республики ночью осадки, лишь на западе и юго-западе сохранится погода без осадков. Местами ожидаются гроза, туман, усиление ветра, шквал, возможен град, передает Kazakhstan Today.
 
В Жамбылской области местами ожидается гроза, возможен град, ветер 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду. В Алматинской области местами ожидаются гроза, возможен град, ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду, сообщили в "Казгидромете".
 
В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Карагандинской области местами гроза, туман, возможен град, днем местами ветер 15-20 метров в секунду. В Северо-Казахстанской области местами туман, днем местами возможен град, ветер 15-20 метров в секунду. В Акмолинской области местами ожидается туман, ветер 15-20 метров в секунду, днем местами гроза, возможен град. 
 
В Туркестанской области местами гроза, шквал, возможен град, ветер 15-20 метров в секунду. В Костанайской области ночью и утром местами туман, днем ветер 15-20 метров в секунду. В Кызылординской области местами ветер 15-20 метров в секунду. Днем в Павлодарской области местами гроза, ветер 15-20 метров в секунду.
 
Ночью сохраняются местами заморозки - в Акмолинской, Павлодарской областях 1-6 градусов, в Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях - 3 градуса, в Актюбинской области - 1 градус.
 
В Кызылординской, Туркестанской, Алматинской областях местами сохраняется, в Актюбинской области местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 

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