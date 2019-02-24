В степи неподалеку от Астаны обнаружили опасные медотходы: ведется расследование

Астана. 5 февраля. Kazakhstan Today - В степи в 30 километрах от Астаны обнаружили опасные медицинские отходы. Видео находки было размещено в социальных сетях. Как утверждают авторы ролика, которые вскрыли контейнеры, среди содержимого - использованные шприцы с иглами, подписанные пробирки с кровью и прочие медицинские изделия, передает Kazakhstan Today.
По данному факту в настоящее время следственными органами проводится расследование. В случае поступления официального заявления в департамент охраны общественного здоровья, где будет указано, что за организация, осуществляющая сбор и утилизацию медицинских отходов, в том числе из какой медорганизации были изъяты эти отходы, при получении такого официального запроса в нашем департаменте будет зарегистрирована проверка. Мы проверим организацию, которая занималась утилизацией и сбором медицинских отходов данных и в том числе проверим ту медорганизацию, из которой были вывезены эти отходы, на соответствие санитарным правилам и нормам", - отметил руководитель ДООЗ Астаны Садвакас Байгабулов.
На место выезжали сотрудники полиции и департамента охраны общественного здоровья Акмолинской области. По неподтвержденной информации, отходы принадлежат одному из крупных медицинских учреждений столицы.
Как правило, учреждение заключает договор с подрядными организациями, которые оказывают услуги по вывозу и утилизации медотходов, но, как выяснилось, не всегда добросовестно. Вопиющий факт зарегистрирован специальными органами. Начата проверка, по результатам которой будут установлены виновные лица, пишет "Хабар 24".
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