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В субботу на большей территории Казахстана ожидаются осадки

23.03.2019, 09:19 10585
Астана. 23 марта. Kazakhstan Today - На большей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов пройдут осадки, на юге республики днем местами сильный дождь, гроза, передает Kazakhstan Today.
 
По данным "Казгидромета", лишь на юго-западе, северо-востоке и востоке республики погода без осадков. Местами сохраняются туман, гололед, на юге и востоке местами усиление ветра. 
 
В Туркестанской области местами ожидаются гроза, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Алматинской области, в районе Жаланашколя, ветер 20-25 метров в секунду. В Жамбылской, ночью Восточно-Казахстанской области местами туман, днем местами ветер 15-20 метров в секунду. 
 
В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Павлодарской областях местами туман. В Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается туман, гололед. В Актюбинской области местами туман, ночью местами ожидается гололед.
 

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